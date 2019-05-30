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30 мая 2019, четверг, 21:16 82
Президент 2019-05-30T21:17:40+03:00
Українські Новини
Зеленский определил свой приоритет относительно Донбасса

Зеленский определил свой приоритет относительно Донбасса

Владимир Зеленский с министрами иностранных дел Франции и Германии. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский с министрами иностранных дел Франции и Германии. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил в министрами иностранных дел Франции и Германии шаги для активизации переговоров относительно Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский встретился министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маасом.

Во время встречи политики обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса относительно Донбасса.

Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Кроме того, Президент высоко оценил роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "Нормандского формата".

"Хочу еще раз поблагодарить Президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал Президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня был очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по решению приоритетных задач на востоке Украины, прекращению войны, выполнению "минских договоренностей", - сказал глава государства.

Министры также отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом.

Они подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины.

Также Зеленский заявил, что готов посетить Францию ​​и Германию по приглашению лидеров этих стран.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров новой Верховной Радой в сентябре и считает, что Украина ведет две войны - с Россией и с коррупцией. Также Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль.

Ранее Зеленский рассказал о Макроне.

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