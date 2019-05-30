ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій на позачергові вибори Верховної Ради, результати яких стануть відомі 6 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

30 травня на черговому засіданні ЦВК комісія провела жеребкування щодо додання кандидатур до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах депутатів Ради 21 липня.

Так, ЦВК визначила, що до складу окружкомів входитимуть, окрім кандидатур від шести політичних партій, фракції яких зареєстровано в Раді поточного скликання, представники 25 політичних партій, кандидатів у депутати від яких було зареєстровано в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Ради 26 жовтня 2014 року.

Крім того, під час засідання комісія затвердила зміни до порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів державного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів Ради, затвердженого 12 липня 2012 постановою ЦВК №110 та наказом Міністерства фінансів №825.

Також комісія, розглянувши відповідні клопотання, надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів депутатів Ради 30 громадським організаціям.

Таким чином, станом на 30 травня комісія дозволила 50 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів 21 липня.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Також ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.