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30 травня 2019, четвер, 19:30 19
Президент 2019-05-30T19:39:36+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну

Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну

Президент Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Президент Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Президент Володимир Зеленський розраховує на формування нового Кабінету Міністрів новою Верховною Радою у вересні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський під час зустрічі з сенатором США Робертом Портманом обговорив політичну ситуацію в Україні, зокрема позачергові вибори Ради.

Зеленський зазначив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню виборів у Раду в липні вже у вересні може бути сформовано новий уряд.

«Якби цей парламент, який не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України», - наголосив глава держави.

Зеленський і Портман під час зустрічі також обговорили ситуацію на Донбасі й необхідні кроки для досягнення прогресу в мирному врегулюванні, насамперед для припинення вогню та обміну заручниками.

Зеленський особливо відзначив активну позицію Сенату США у введенні санкцій проти Росії та надання Україні військової допомоги.

Було наголошено на необхідності подальшого тиску на Росію з метою забезпечення належного виконання "мінських домовленостей".

Зеленський і сенатор також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які повинні наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль і визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

Тим часом Гройсман подякував Раді за те, що його не відправили у відставку.

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