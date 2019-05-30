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30 травня 2019, четвер, 19:15 10
Силові структури 2019-05-30T19:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі під час мінометного обстрілу поранили воїна ЗСУ

На Донбасі під час мінометного обстрілу поранили воїна ЗСУ

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 30 травня, 1 військовослужбовця поранено.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Противник обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики позбулися відразу трьох "бійців".

Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

Раніше на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ.

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