На Донбасі під час мінометного обстрілу поранили воїна ЗСУ

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 30 травня, 1 військовослужбовця поранено.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню", - сказано в повідомленні.\r\nПротивник обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля села Кримське з мінометів калібру 82 мм.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики позбулися відразу трьох "бійців".\r\nОкупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.\r\nРаніше на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ.