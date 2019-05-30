Погані умови і жахлива їжа - надумані причини, - Мін'юст про бунт ув'язнених в Одесі

Міністерство юстиції заявляє, що Одеська колонія №51 не може функціонувати в нормальному режимі після бунту ув'язнених.

Про це в соціальній мережі Facebook написав заступник міністра юстиції з пенітенціарної системи Денис Чернишов, передають Українські Новини.

Він зазначив, що розпочато службове розслідування для встановлення причин бунту.

"Всі надумані причини, на кшталт поганих умов і жахливої ​​їжі, не більше ніж вигадане пояснення своїх дій. Безумовно, харчування не таке вже й жобре, але більшість пенсіонерів нашої країни не мають і такого раціону!" - написав Чернишов.

З його слів, наслідки бунту катастрофічні для функціонування колонії.

"Що маємо в результаті бунту? Жителі колонії значно "поліпшили" умови утримання своїми діями! Я б ще зрозумів, якби все закінчилося черговою частиною! Але розгромити баню і магазин... І де тепер їм самим митися? За рахунок кого ремонтувати приміщення?.. Все це призвело до фактичної неможливості подальшого функціонування установи в нормальному режимі", - написав заступник міністра.

Він зазначив, що найближчим часом необхідно зосередитися на лікуванні постраждалих співробітників колонії.

Як повідомляли Українськi Новини, 27 травня масовий бунт ув'язнених стався в Одеській колонії №51.

В результаті заворушень були поранено 4 співробітника колонії.

Раніше в Черкаської колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.