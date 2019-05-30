Зеленський зустрівся з родичами українських заручників

Президент Володимир Зеленський обговорив із родичами українських заручників у Росії, Криму й на Донбасі важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців. Я дякую, що ви тут зібралися", - звернувся Зеленський до учасників зустрічі.\r\nГлава держави повідомив, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.\r\nПрезидент наголосив на важливості співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.\r\n"Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - наголосив Зеленський.\r\nУчасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський обіцяє швидко і ефективно вжити заходів для звільнення 8 українських військовослужбовців, узятих в полон бойовиками 22 травня в Донецькій області.\r\nТакож стали відомі імена українських воїнів, що потрапили в полон до бойовиків 22 травня.\r\nРаніше в 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.