Зеленський зустрівся з родичами українських заручників

Президент Володимир Зеленський обговорив із родичами українських заручників у Росії, Криму й на Донбасі важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців. Я дякую, що ви тут зібралися", - звернувся Зеленський до учасників зустрічі.

Глава держави повідомив, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.

Президент наголосив на важливості співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.

"Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - наголосив Зеленський.

Учасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обіцяє швидко і ефективно вжити заходів для звільнення 8 українських військовослужбовців, узятих в полон бойовиками 22 травня в Донецькій області.

Також стали відомі імена українських воїнів, що потрапили в полон до бойовиків 22 травня.

Раніше в 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.