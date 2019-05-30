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30 травня 2019, четвер, 16:20 20
Зовнішня політика 2019-05-30T16:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль

Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль

Олена Зеркаль.
Олена Зеркаль.

Президент Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль для участі в слуханнях Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у справі проти Росії.

Про це сказано в указі Президента №338 від 30 травня, передають Українські Новини.

Зазначено, що слухання у справі про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації відбудуться 3-7 червня в Гаазі, Нідерланди.

До складу делегації, крім Зеркаль, також входять надзвичайний і повноважний посол у Нідерландах Всеволод Ченцов, заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тіводар, голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров.

Крім того, указом №339 від 30 травня Президент створив делегацію для участі у слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права справи про захоплення Росією українських кораблів.

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 10-14 червня в Гаазі, Нідерланди.

Делегацію також очолить Зеркаль.

Згідно з указами, голова делегацій має право залучати для забезпечення роботи делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників, а також представників державних органів для підготовки та подання в судах документів.

Також Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування витрат делегацій.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

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