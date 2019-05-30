Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль

Президент Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль для участі в слуханнях Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у справі проти Росії.\r\nПро це сказано в указі Президента №338 від 30 травня, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що слухання у справі про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації відбудуться 3-7 червня в Гаазі, Нідерланди.\r\nДо складу делегації, крім Зеркаль, також входять надзвичайний і повноважний посол у Нідерландах Всеволод Ченцов, заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тіводар, голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров.\r\nКрім того, указом №339 від 30 травня Президент створив делегацію для участі у слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права справи про захоплення Росією українських кораблів.\r\nСлухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 10-14 червня в Гаазі, Нідерланди.\r\nДелегацію також очолить Зеркаль.\r\nЗгідно з указами, голова делегацій має право залучати для забезпечення роботи делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників, а також представників державних органів для підготовки та подання в судах документів.\r\nТакож Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування витрат делегацій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.