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30 травня 2019, четвер, 16:07 16
Силові структури 2019-05-30T16:25:36+03:00
Українські Новини
Після краху вертольота над Рівненською областю заборонили польоти

Після краху вертольота над Рівненською областю заборонили польоти

Після катастрофи військового вертольота в Рівненській області заборонили польоти. Про це повідомив заступник командира 16-ї окремої авіабригади Михайло Шур, передає 112.

"Зараз польоти заборонені, тривають слідчі дії. Це був не перший політ, була друга льотна зміна на цьому тижні. За планом з 18:00 ми проводили польоти. Машина була після капітального ремонту, не можу сказати рік техніки", - заявив Шура.

"Лейтенант Павло Дацюк був бортовим техніком, а капітан Василь Романюк був бортовим техніком-інструктором. В льотній практиці є таке, що не можеш ти за один день полетіти самостійно і виконувати всі необхідні завдання. Порядок допуску до виконання самостійних польотів як у льотчиків, так і бортових техніків", - розповів заступник командира бригади.

Шура розповів, що військові, які були на борту, були досвідчені.

"Це (Ігор Мазепа) командир нашої бригади, досвідчений льотчик першого класу. Брав участь з самого початку в подіях, що відбувалися на сході країни. Має державну нагороду за виконання різних завдань. Їм було врятовано дуже багато поранених з небезпечних ділянок передовій. Весь екіпаж був досвідчений. Крім того, майже всі вони неодноразово брали участь у миротворчих операціях. Досвід величезний", - додав Шура.

Заступник командира бригади також повідомив, що ці польоти були нічні, без окулярів нічного бачення.

Також стали відомі імена чотирьох військовослужбовців, які загинули вчора при аварії вертольота у Рівненській області.

ДБР початок розслідування аварії вертольота в Рівненській області.

Також Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.

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