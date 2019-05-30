На АЕС під Миколаєвом шукають вибухівку, співробітників не евакуювали

Невідомий в четвер повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Миколаївській області.\r\nПовідомляється, що сигнал про замінування надійшов на електронну пошту ЮУАЕС.\r\nЗ метою запобігання, виявлення і припинення можливих терористичних актів задіяно антитерористичний штаб.\r\nНа території атомної станції проводяться пошуки вибухового пристрою.\r\nПри цьому ЮУАЕС продовжує працювати в штатному режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку.\r\nТакож по Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань. Раніше в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.