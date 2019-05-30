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30 травня 2019, четвер, 15:31 16
Події 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
На АЕС під Миколаєвом шукають вибухівку, співробітників не евакуювали

На АЕС під Миколаєвом шукають вибухівку, співробітників не евакуювали

Вибухівка. Фото: eliquid-brno
Вибухівка. Фото: eliquid-brno

Невідомий в четвер повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Миколаївській області.

Повідомляється, що сигнал про замінування надійшов на електронну пошту ЮУАЕС.

З метою запобігання, виявлення і припинення можливих терористичних актів задіяно антитерористичний штаб.

На території атомної станції проводяться пошуки вибухового пристрою.

При цьому ЮУАЕС продовжує працювати в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, на арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку.

Також по Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань. Раніше в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

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