На АЕС під Миколаєвом шукають вибухівку, співробітників не евакуювали

Невідомий в четвер повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Миколаївській області.

Повідомляється, що сигнал про замінування надійшов на електронну пошту ЮУАЕС.

З метою запобігання, виявлення і припинення можливих терористичних актів задіяно антитерористичний штаб.

На території атомної станції проводяться пошуки вибухового пристрою.

При цьому ЮУАЕС продовжує працювати в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, на арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку.

Також по Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань. Раніше в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.