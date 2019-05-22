На арсенал ВМС в Николаевской области забросили дымовую шашку

Неизвестный забросил дымовую шашку на арсенал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил в Николаевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице ВМС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что в среду мужчина забросил дымовую шашку на военный объект и попытался скрыться с места правонарушения.\r\nВоенные задержали его и передали в правоохранительные органы.\r\nКомандование части усилило охрану объекта, также служащие проверили его на наличие посторонних лиц и предметов.\r\nОни сообщили о происшествии в Службу безопасности Украины, в Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины и в Национальную полицию в Николаевской области.\r\nВ сети появилось видео выступления Левченко, бросившего дымовую шашку: "Я бы этот парламент сжег".\r\nРаньше также возле Рады митингующие разбросали дымовые шашки: возник пожар.