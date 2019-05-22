На арсенал ВМС в Николаевской области забросили дымовую шашку

Неизвестный забросил дымовую шашку на арсенал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил в Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении на странице ВМС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что в среду мужчина забросил дымовую шашку на военный объект и попытался скрыться с места правонарушения.

Военные задержали его и передали в правоохранительные органы.

Командование части усилило охрану объекта, также служащие проверили его на наличие посторонних лиц и предметов.

Они сообщили о происшествии в Службу безопасности Украины, в Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины и в Национальную полицию в Николаевской области.

В сети появилось видео выступления Левченко, бросившего дымовую шашку: "Я бы этот парламент сжег".

Раньше также возле Рады митингующие разбросали дымовые шашки: возник пожар.