Колишній Президент Петро Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність".\r\nПро це прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Петро Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність". Сьогодні написав заяву й отримав членський квиток", - написав Цеголко.\r\nСвій пост Цеголко проілюстрував відеороликом, де Порошенко демонструє партійний квиток і закликає молодь приєднуватися до партії.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".\r\n"Європейська солідарність" проведе з'їзд 31 травня.\r\nЗгідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.\r\nТим часом коаліція "Європейська Україна" припинила роботу. \r\nРаніше Порошенко повідомив, що в разі його програшу на президентських виборах говорити про можливу коаліції його партії з "Слугою народу" в майбутньому парламенті можна буде тільки після того, як стане зрозумілою позиція керівника студії "Квартал 95".