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30 травня 2019, четвер, 14:41 103
Верховна Рада і партії 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність"

Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність"

Колишній Президент Петро Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність".

Про це прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Петро Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність". Сьогодні написав заяву й отримав членський квиток", - написав Цеголко.

Свій пост Цеголко проілюстрував відеороликом, де Порошенко демонструє партійний квиток і закликає молодь приєднуватися до партії.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".

"Європейська солідарність" проведе з'їзд 31 травня.

Згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

Тим часом коаліція "Європейська Україна" припинила роботу.

Раніше Порошенко повідомив, що в разі його програшу на президентських виборах говорити про можливу коаліції його партії з "Слугою народу" в майбутньому парламенті можна буде тільки після того, як стане зрозумілою позиція керівника студії "Квартал 95".

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