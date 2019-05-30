Курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати

У четвер, 30 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 29 травня виріс на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 30 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок а євро - майже на 30 в четвер.\r\nРаніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.