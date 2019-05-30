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30 травня 2019, четвер, 12:01 16
Економіка 2019-05-30T13:00:01+03:00
Українські Новини
Курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати

Курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати

У четвер, 30 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 29 травня виріс на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 30 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,64 4,20
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок а євро - майже на 30 в четвер.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

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