Курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати

У четвер, 30 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 29 травня виріс на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 30 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,64 4,20 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок а євро - майже на 30 в четвер.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.