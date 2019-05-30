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30 травня 2019, четвер, 10:32 26
Економіка 2019-05-30T13:15:04+03:00
Українські Новини
Долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30

Долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 29 травня на 18,36 коп. до 26,8203 UAH/USD, курс купівлі - на 15,83 коп. до 26,4656 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 12,41 коп. до 29,4184 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,83 коп. до 29,9391 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4656 26,8203 29,4184 29,9391 3,59 4,21
Максимальний 26,7000 26,9500 29,7500 30,1000 4,00 5,00
Мінімальний 26,2000 26,7000 29,0000 29,8400 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

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