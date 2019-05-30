Долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 29 травня на 18,36 коп. до 26,8203 UAH\/USD, курс купівлі - на 15,83 коп. до 26,4656 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 12,41 коп. до 29,4184 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 12,83 коп. до 29,9391 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4656\r\n26,8203\r\n29,4184\r\n29,9391\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,7000\r\n26,9500\r\n29,7500\r\n30,1000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,2000\r\n26,7000\r\n29,0000\r\n29,8400\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.\r\nРаніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.