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30 травня 2019, четвер, 08:45 13
Президент 2019-05-30T09:30:01+03:00
Українські Новини
Наступного тижня Зеленський зустрінеться з керівництвом ЄС і НАТО в Бельгії

Наступного тижня Зеленський зустрінеться з керівництвом ЄС і НАТО в Бельгії

Володимир Зеленський. Скріншот 112.ua
Володимир Зеленський. Скріншот 112.ua

Президент Володимир Зеленський відвідає Бельгію для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу та Організації північноатлантичного договору (НАТО) 4-5 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського в інститути Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі", - сказано в ньому.

Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент України проінформує партнерів в ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС очікує візит Зеленського в Брюссель у червні.

Тим часом, Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

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