Зеленський призначив начальником Служби безпеки Президента Донця

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента Управління державної охорони Максима Донця.\r\nПро це йдеться в указі Президента №337 від 29 травня, передають Українські Новини.\r\nДонець народився в Кривому Розі Дніпропетровської області в 1994 році.\r\nЗакінчив Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.\r\nЗа інформацією ЗМІ, Донець є колишнім особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея.\r\nРаніше Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.\r\nТакож Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.