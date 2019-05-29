Зеленський призначив начальником Служби безпеки Президента Донця

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента Управління державної охорони Максима Донця.

Про це йдеться в указі Президента №337 від 29 травня, передають Українські Новини.

Донець народився в Кривому Розі Дніпропетровської області в 1994 році.

Закінчив Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

За інформацією ЗМІ, Донець є колишнім особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея.

Раніше Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.

Також Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.