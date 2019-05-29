Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевіча замість Валерія Гелетея, який написав рапорт про своє звільнення.

Про це йдеться в указах Президента №333 та №334 від 29 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом №333, Гелетей звільнений з посади начальника Управління держохорони.

Указом №334 начальником Управління держохорони призначений Оцерклевич.

Оцерклевіч - підполковник Збройних сил, учасник бойових дій на сході України.

Він обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, згодом виконував обов'язки командира підрозділу, брав участь у боях за донецький аеропорт, вів переговори з ватажком бойовиків "Моторолою".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.

Також Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.