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29 травня 2019, середа, 20:01 17
Президент 2019-05-29T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея

Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевіча замість Валерія Гелетея, який написав рапорт про своє звільнення.

Про це йдеться в указах Президента №333 та №334 від 29 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом №333, Гелетей звільнений з посади начальника Управління держохорони.

Указом №334 начальником Управління держохорони призначений Оцерклевич.

Оцерклевіч - підполковник Збройних сил, учасник бойових дій на сході України.

Він обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, згодом виконував обов'язки командира підрозділу, брав участь у боях за донецький аеропорт, вів переговори з ватажком бойовиків "Моторолою".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.

Також Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.

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