Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевіча замість Гелетея

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевіча замість Валерія Гелетея, який написав рапорт про своє звільнення.\r\nПро це йдеться в указах Президента №333 та №334 від 29 травня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з указом №333, Гелетей звільнений з посади начальника Управління держохорони.\r\nУказом №334 начальником Управління держохорони призначений Оцерклевич.\r\nОцерклевіч - підполковник Збройних сил, учасник бойових дій на сході України.\r\nВін обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, згодом виконував обов'язки командира підрозділу, брав участь у боях за донецький аеропорт, вів переговори з ватажком бойовиків "Моторолою".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.\r\nТакож Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.