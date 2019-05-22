Начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение

Валерий Гелетей, начальник Управления Государственной охраны написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.\r\nТакже он сообщил, что написал рапорт на увольнение после инаугурации, потому что оставить свое подразделение в преддверии вступления в должность нового президента было бы безответственно.\r\n"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - сказал Гелетей.\r\nРапорт на увольнение. Фото: facebook.com\/v.geletey\/\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.\r\nКлимкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.