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22 мая 2019, среда, 17:17 16
Силовые структуры 2019-05-22T17:17:35+03:00
Українські Новини
Начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение

Начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение

Валерий Гелетей, начальник Управления Государственной охраны написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что написал рапорт на увольнение после инаугурации, потому что оставить свое подразделение в преддверии вступления в должность нового президента было бы безответственно.

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - сказал Гелетей.

Рапорт на увольнение. Фото: facebook.com/v.geletey/Рапорт на увольнение. Фото: facebook.com/v.geletey/

Как сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.

Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

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