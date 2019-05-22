Начальник управления Госохраны Гелетей написал рапорт на увольнение

Валерий Гелетей, начальник Управления Государственной охраны написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что написал рапорт на увольнение после инаугурации, потому что оставить свое подразделение в преддверии вступления в должность нового президента было бы безответственно.

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - сказал Гелетей.

Рапорт на увольнение. Фото: facebook.com/v.geletey/

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