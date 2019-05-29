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29 травня 2019, середа, 17:59 19
Економіка 2019-05-29T19:30:02+03:00
Українські Новини
Обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль

Обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 14 коп. у середу знизився на 19 коп. до 26,68 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,65 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,66-26,71 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,67-26,70 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,75% з 27,72 UAH/USD до 26,68 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Також НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку.

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