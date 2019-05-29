Обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 14 коп. у середу знизився на 19 коп. до 26,68 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,65 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,66-26,71 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,67-26,70 UAH\/USD.\r\nУ середу НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,75% з 27,72 UAH\/USD до 26,68 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТакож НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку.