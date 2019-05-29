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29 травня 2019, середа, 11:03 22
Політика 2019-05-29T11:45:02+03:00
Українські Новини
Екс-заступник глави АП Шимків заявив, що серверів з інформацією в ситуаційної кімнаті Порошенка не було

Екс-заступник глави АП Шимків заявив, що серверів з інформацією в ситуаційної кімнаті Порошенка не було

Дмитро Шимків заперечує наявність серверів з інформацією в ситуаційній кімнаті
Дмитро Шимків заперечує наявність серверів з інформацією в ситуаційній кімнаті

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків заперечує наявність серверів з інформацією в ситуаційній кімнаті в Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала ніяких серверів, крім відеомагазину для управління відеостіною та іншими екранами", - повідомив екс-заступник голови Адміністрації.

Головна роль відеосерверу - це виведення різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів.

Водночас Шимків у вересні 2018 року в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів, що техніку для ситуативної кімнати було отримано від інших державних органів.

Зокрема, сервери надала Центральна виборча комісія, іншу техніку - Національний банк.

Каналами зв'язку передається тільки відеозображення, а не дані, а отже зникає необхідність зберігати і будувати якісь проміжні сервери або сховища.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

Колишній прес-секретар колишнього Президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявляє, що секретної інформації на серверах із ситуативної кімнати РНБО не було.

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