Екс-заступник глави АП Шимків заявив, що серверів з інформацією в ситуаційної кімнаті Порошенка не було

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків заперечує наявність серверів з інформацією в ситуаційній кімнаті в Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала ніяких серверів, крім відеомагазину для управління відеостіною та іншими екранами", - повідомив екс-заступник голови Адміністрації.\r\nГоловна роль відеосерверу - це виведення різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів.\r\nВодночас Шимків у вересні 2018 року в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів, що техніку для ситуативної кімнати було отримано від інших державних органів.Зокрема, сервери надала Центральна виборча комісія, іншу техніку - Національний банк.\r\nКаналами зв'язку передається тільки відеозображення, а не дані, а отже зникає необхідність зберігати і будувати якісь проміжні сервери або сховища.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.\r\nКолишній прес-секретар колишнього Президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявляє, що секретної інформації на серверах із ситуативної кімнати РНБО не було.