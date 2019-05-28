Україна може домовитися про "безвіз" з Мексикою

Україна має намір домовитися про безвізовий режим із Мексикою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

28 травня в рамках робочого візиту до Мексики директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев зустрівся з керівником Національного інституту з питань міграції Мексики Тонатіу Гійєна Лопесом.

Під час переговорів сторони підкреслили високий рівень співпраці, а також відсутність проблем у міграційній сфері.

Досягнуті під час переговорів домовленості дозволять вирішити питання скасування візових вимог для громадян обох країн.

Як повідомляли Українські Новини, Мінгареллі вважає, що після обрання Зеленського Президентом загроз "безвізу" немає.

Також Україна домовилася з Домінікою про скасування віз.

Тим часом за два роки "безвізу" їм скористалися більше 2 мільйонів українців.