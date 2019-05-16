Украина договорилась с Доминикой об отмене виз

Украина договорилась с Доминикой об отмене виз.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании, передают Українськi Новини.

Соответствующее соглашение было подписано 15 мая в Лондоне.

От Украины его подписала посол в Великобритании Наталья Галибаренко, от Доминики - временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления в силу соглашения будет сообщено дополнительно.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Украина установила дипломатические отношения с Доминикой.

Доминика (Содружество Доминики) - государство на одноименном острове из группы Малых Антильских островов в Карибском море.

На острове территорией 754 кв. км проживают около 73,6 тыс. жителей.

Как сообщали Українські Новини, Украина на год продлила безвиз с Северной Македонией.

Тем временем, более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом с начала действия.

Также украинцы смогут находиться в Уругвае без виз до 90 дней.