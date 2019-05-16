Украина договорилась с Доминикой об отмене виз.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании, передают Українськi Новини.\r\nСоответствующее соглашение было подписано 15 мая в Лондоне.\r\nОт Украины его подписала посол в Великобритании Наталья Галибаренко, от Доминики - временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз.\r\nСоглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.\r\nО дате вступления в силу соглашения будет сообщено дополнительно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле Украина установила дипломатические отношения с Доминикой.\r\nДоминика (Содружество Доминики) - государство на одноименном острове из группы Малых Антильских островов в Карибском море.\r\nНа острове территорией 754 кв. км проживают около 73,6 тыс. жителей.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина на год продлила безвиз с Северной Македонией.\r\nТем временем, более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом с начала действия.\r\nТакже украинцы смогут находиться в Уругвае без виз до 90 дней.