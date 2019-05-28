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28 травня 2019, вівторок, 20:18 35
Силові структури 2019-05-28T20:33:04+03:00
Українські Новини
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк

Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк

Олександр Данилюк.
Олександр Данилюк.

Призначений 28 травня Президентом України Володимиром Зеленським секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

Про це він сказав у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що новопризначений секретар РНБО прибув до ситуаційного кабінету в Адміністрації Президента.

Там він виявив пропажу всіх моніторів і серверів.

"Моніторів, серверів немає. Навряд чи це виглядає як цивілізована передача влади", - зазначив секретар РНБО.

Данилюк підкреслив, що на серверах була секретна інформація про рішення, які приймаються в ситуаційній кімнаті РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко заявляв, що перевірка виявила суттєві недоліки в системі військового управління. Також Порошенко ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення на 2019-2021, який РНБО хотів частково розсекретити.

Тим часом розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасовано.

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