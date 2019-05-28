Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк

Призначений 28 травня Президентом України Володимиром Зеленським секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПро це він сказав у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що новопризначений секретар РНБО прибув до ситуаційного кабінету в Адміністрації Президента.\r\nТам він виявив пропажу всіх моніторів і серверів.\r\n"Моніторів, серверів немає. Навряд чи це виглядає як цивілізована передача влади", - зазначив секретар РНБО.\r\nДанилюк підкреслив, що на серверах була секретна інформація про рішення, які приймаються в ситуаційній кімнаті РНБО.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко заявляв, що перевірка виявила суттєві недоліки в системі військового управління. Також Порошенко ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення на 2019-2021, який РНБО хотів частково розсекретити.\r\nТим часом розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасовано.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n