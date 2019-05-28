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28 травня 2019, вівторок, 20:03 15
Життя 2019-05-28T20:14:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: яскраво-рожевими квітами вкрилися поля в заповіднику під Полтавою

Фото дня: яскраво-рожевими квітами вкрилися поля в заповіднику під Полтавою

Віскарія. Фото: Історико-культурний заповідник
Віскарія. Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"/Facebook

В Полтавській області України в районі села Більськ цвіте віскарія (Viscaria vulgaris) - трав'яниста багаторічна лікарська рослина з сімейства гвоздикових. Через цветіння поля на окраїні Більського городища вкрилися рожевим.

Про це повідомляє історико-культурний заповідник "Більськ" на сторінці в соцмережі Facebook, публікуючи відповідні фотографії.

Також квітку називають смілка. Розквітаючи в травні, віскарія квітне понад місяць - до липня.

Віскарія дуже швидко розростається, утворюючи строкатий квітковий килим. При цьому рослина не має аромату і безпечна для алергіків. Своїм зовнішнім виглядом квітка схожа на дику гвоздику. Свою назву вона отримала від латинського viscum (клей) за липке на дотик стебло.

Також віскарія в період цвітіння використовується як засіб при застуді в народній медицині.

Віськарія. Фото: Історико-культурний заповідник Віскарія. Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, червонокнижний пізньоцвіт вкрив поля Херсонщини. Також масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки відкрився на Волині.

Крім того, флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію у Славутичі.

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