Фото дня: Флорист, который запускает цветы в космос, установил инсталляцию в Славутиче

Японский художник-флорист с мировым именем Азуми Макото создал удивительную флористическую композицию в Славутиче (Киевская область) на центральной площади города.

Соответствующие фото художник опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщает горсовет Славутича, японский художник создал инсталляцию для того, чтобы показать связь Украины и Японии через Чернобыльскую катастрофу.

Азуми Макото сам выразил желание посетить Славутич и создать такой цветочный ансамбль.

Флористическая композия Азуми Макото. Фото: azumamakoto/Instagram

Презентация флористической композиции состоялась 18 мая на центральной площади города.

Японский флорист Азума Макото прославился на весь мир благодаря своим невероятным композициям из цветов. Азума Макото не только создает эффектные арт-объекты из цветов и растений, но и погружает их в глубокий океан, замораживает растения в ледяных блоках или даже запускает их в космос.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений azumamakoto (@azumamakoto) 19 Тра 2019 р. о 6:26 PDT

Раньше Українські Новини публиковали фотографии второго путешествия цветов Азума Макото в космос и обратно.

Также оранжерея в ботсаду превратилась в красочный островок посреди Киева.

Кроме того, фигуры легендарных мифических существ создали из цветов в Киеве.