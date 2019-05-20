Японский художник-флорист с мировым именем Азуми Макото создал удивительную флористическую композицию в Славутиче (Киевская область) на центральной площади города.\r\nСоответствующие фото художник опубликовал в своем Instagram-аккаунте.\r\n\r\nКак сообщает горсовет Славутича, японский художник создал инсталляцию для того, чтобы показать связь Украины и Японии через Чернобыльскую катастрофу.\r\nАзуми Макото сам выразил желание посетить Славутич и создать такой цветочный ансамбль.\r\nФлористическая композия Азуми Макото. Фото: azumamakoto\/Instagram\r\nПрезентация флористической композиции состоялась 18 мая на центральной площади города.\r\nЯпонский флорист Азума Макото прославился на весь мир благодаря своим невероятным композициям из цветов. Азума Макото не только создает эффектные арт-объекты из цветов и растений, но и погружает их в глубокий океан, замораживает растения в ледяных блоках или даже запускает их в космос.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений azumamakoto (@azumamakoto) 19 Тра 2019 р. о 6:26 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини публиковали фотографии второго путешествия цветов Азума Макото в космос и обратно.\r\nТакже оранжерея в ботсаду превратилась в красочный островок посреди Киева.\r\nКроме того, фигуры легендарных мифических существ создали из цветов в Киеве.