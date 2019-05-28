Вбивство Гандзюк: суд у Дніпропетровській області почне розглядати справу на початку червня

Покровський районний суд Дніпропетровської області, якому раніше було передано справу про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, почне її розгляд 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"28 травня 2019 за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження стосовно осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті громадської активістки і в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради - Гандзюк Катерини Вікторівни", - сказано в ньому.

Головуючою в справі призначено суддю Олену Чорну.

Підготовче судове засідання призначене на 13:10 3 червня.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований.

Раніше підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт. ГПУ повідомила про підозру чолі Херсонської облради Мангеру.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.