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28 травня 2019, вівторок, 17:44 20
Судова влада 2019-05-28T17:48:58+03:00
Українські Новини
Вбивство Гандзюк: суд у Дніпропетровській області почне розглядати справу на початку червня

Вбивство Гандзюк: суд у Дніпропетровській області почне розглядати справу на початку червня

Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк

Покровський районний суд Дніпропетровської області, якому раніше було передано справу про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, почне її розгляд 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"28 травня 2019 за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження стосовно осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті громадської активістки і в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради - Гандзюк Катерини Вікторівни", - сказано в ньому.

Головуючою в справі призначено суддю Олену Чорну.

Підготовче судове засідання призначене на 13:10 3 червня.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований.

Раніше підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт. ГПУ повідомила про підозру чолі Херсонської облради Мангеру.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

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