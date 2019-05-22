Дело об убийстве Гандзюк передали в другой суд

Верховный Суд поручил Покровскому районному суду в Днепропетровской области вместо Херсонского городского суда рассматривать дело об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк 27 мая.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передают Українськi Новини.\r\n"Так, трое из пяти подозреваемых действительно проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Двое содержатся под стражей в г. Киеве и ко времени рассмотрения обвинительного акта будут направлены в учреждения предварительного заключения в соответствии с территориальной юрисдикцией суда", - сообщил он.\r\nУчитывая данный факт, прокуратура попросила Верховный суд передать дело Гандзюк из Херсонского суда в райсуд Днепропетровской области.\r\n15 мая суд эту просьбу удовлетворил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован.\r\nРанее подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.\r\nТакже в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.