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22 мая 2019, среда, 14:07 999
Судебная власть 2019-05-22T14:12:04+03:00
Українські Новини
Дело об убийстве Гандзюк передали в другой суд

Дело об убийстве Гандзюк передали в другой суд

Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook
Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook

Верховный Суд поручил Покровскому районному суду в Днепропетровской области вместо Херсонского городского суда рассматривать дело об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк 27 мая.

Об этом в социальной сети Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передают Українськi Новини.

"Так, трое из пяти подозреваемых действительно проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Двое содержатся под стражей в г. Киеве и ко времени рассмотрения обвинительного акта будут направлены в учреждения предварительного заключения в соответствии с территориальной юрисдикцией суда", - сообщил он.

Учитывая данный факт, прокуратура попросила Верховный суд передать дело Гандзюк из Херсонского суда в райсуд Днепропетровской области.

15 мая суд эту просьбу удовлетворил.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован.

Ранее подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Также в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.

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