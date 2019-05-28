Зеленський поговорив з новообраним президентом Литви Науседою про співпрацю

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з новообраним Президентом Литви Гітанасом Науседою, якого він привітав напередодні з перемогою на виборах, двостороннє співробітництво.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПрезиденти домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.\r\nКрім цього, вони обговорили зміцнення стратегічного партнерства України і Литви та поглиблення двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємної зацікавленості.\r\nЗеленський зазначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.\r\nВін також подякував Литві за підтримку суверенітету і територіальної цілісності та допомогу в зміцненні обороноздатності України.\r\nОчільник держави також привітав Науседу з перемогою на виборах Президента Литви і побажав йому успіхів у розвитку своєї країни.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-президент Литви Грібаускайте відвідала Київ 20 травня для участі в інавгурації Зеленського. Раніше, 12 травня, в Литві почалися вибори нового президента країни.\r\nТакож Литва запропонувала Зеленському допомогу в реформуванні правоохоронних органів і боротьби з корупцією.