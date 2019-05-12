В Литве начались выборы нового президента страны

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

Правом голоса на этих выборах могут воспользоваться более 2,5 млн граждан. На пост президента претендуют 9 кандидатов. Голосование на избирательных участках будет проходить с 7:00 до 20:00. В списке избирателей значится 2,472 млн граждан.

По данным социологических опросов, фаворитами на выборах являются экономист Гитанас Неуседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Действующий президент страны Даля Грибаускайте в этих выборах не участвует, так как находится на посту уже второй срок.

Как сообщали Українські Новини, литовский парламент предложил отключить российские банки от системы SWIFT.

Ранее Литва ввела санкции против 20 лиц, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе.