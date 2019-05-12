В Литве начались выборы нового президента страны

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.\r\nПравом голоса на этих выборах могут воспользоваться более 2,5 млн граждан. На пост президента претендуют 9 кандидатов. Голосование на избирательных участках будет проходить с 7:00 до 20:00. В списке избирателей значится 2,472 млн граждан.\r\nПо данным социологических опросов, фаворитами на выборах являются экономист Гитанас Неуседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.\r\nДействующий президент страны Даля Грибаускайте в этих выборах не участвует, так как находится на посту уже второй срок.\r\nКак сообщали Українські Новини, литовский парламент предложил отключить российские банки от системы SWIFT.\r\nРанее Литва ввела санкции против 20 лиц, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе.