подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 мая 2019, воскресенье, 10:36 325
Европа 2019-05-12T10:36:49+03:00
Українські Новини
В Литве начались выборы нового президента страны

В Литве начались выборы нового президента страны

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

Правом голоса на этих выборах могут воспользоваться более 2,5 млн граждан. На пост президента претендуют 9 кандидатов. Голосование на избирательных участках будет проходить с 7:00 до 20:00. В списке избирателей значится 2,472 млн граждан.

По данным социологических опросов, фаворитами на выборах являются экономист Гитанас Неуседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Действующий президент страны Даля Грибаускайте в этих выборах не участвует, так как находится на посту уже второй срок.

Как сообщали Українські Новини, литовский парламент предложил отключить российские банки от системы SWIFT.

Ранее Литва ввела санкции против 20 лиц, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

Больше новостей о: Литва Выборы в Литве

Архив
Новости
В Украине поднимается уровень воды в реках 11:36
У Зеленского не хотят ввязываться в конфликт с делом Байдена, - СМИ 11:12
Ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова 10:52
В Литве начались выборы нового президента страны 10:36
Google посвятил Дню Матери новый забавный дудл 10:04
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Авария с военными. Фото: полиция
Двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве 16:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok