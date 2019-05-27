Зеленский пожелал успеха новоизбранному Президенту Литвы Науседе

Президент Владимир Зеленский пожелал успеха новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Об этом Зеленский написал в микроблоге Twitter, передают передают Українськi Новини.

"Желаю успеха новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Имеем общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление!" - написал Зеленский.

В завершении поста он написал "Sveikiname" - "поздравляю" на литовском языке.

По сообщениям СМИ, по предварительному подсчету голосов во втором туре выборов президента Литвы, которые прошли 26 мая, экономист Науседа набирает более 70% голосов, а экс-министр финансов Ингрида Шимоните - около 30%.

Шимоните признала поражение и поздравила Науседи с победой.

Завершающая срок полномочий Президент Литвы Даля Грибаускайте также уже поздравила Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Литвы Грибаускайте посетила Киев 20 мая для участия в инаугурации Зеленского. 12 мая в Литве начались выборы нового президента страны.

Ранее Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов.