Зеленский пожелал успеха новоизбранному Президенту Литвы Науседе\r\nПрезидент Владимир Зеленский пожелал успеха новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе. \r\nОб этом Зеленский написал в микроблоге Twitter, передают передают Українськi Новини.\r\n"Желаю успеха новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Имеем общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление!" - написал Зеленский.\r\nВ завершении поста он написал "Sveikiname" - "поздравляю" на литовском языке.\r\n\r\nПо сообщениям СМИ, по предварительному подсчету голосов во втором туре выборов президента Литвы, которые прошли 26 мая, экономист Науседа набирает более 70% голосов, а экс-министр финансов Ингрида Шимоните - около 30%.\r\nШимоните признала поражение и поздравила Науседи с победой.\r\nЗавершающая срок полномочий Президент Литвы Даля Грибаускайте также уже поздравила Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Литвы Грибаускайте посетила Киев 20 мая для участия в инаугурации Зеленского. 12 мая в Литве начались выборы нового президента страны.\r\nРанее Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов.