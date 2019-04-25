Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов\r\nОб этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nВ четверг состоялась встреча победившего на выборах Президента Украины шоумена Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.\r\nЛинкявичус предложил помощь Литвы во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.\r\nОн также отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.\r\n"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг, во время встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом Президент призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России в июне.