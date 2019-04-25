Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов

Об этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В четверг состоялась встреча победившего на выборах Президента Украины шоумена Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Линкявичус предложил помощь Литвы во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.

Он также отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, во время встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом Президент призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России в июне.