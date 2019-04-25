подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 21:08 145
Внешняя политика 2019-04-25T21:09:01+03:00
Українські Новини
Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов

Об этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В четверг состоялась встреча победившего на выборах Президента Украины шоумена Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Линкявичус предложил помощь Литвы во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.

Он также отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, во время встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом Президент призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России в июне.

Больше новостей о: Литва Реформирование Международная помощь

Архив
Новости
Россия не собирается платить пенсии жителям ОРДЛО с российским паспортом 21:32
Видео дня: во Всемирный день пингвинов ученые показали мир их глазами 21:27
Порошенко уволил с должности посла в Молдове Гнатишина 21:11
Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов 21:08
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Это полный провал Порошенко: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ 14:31
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok