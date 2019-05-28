Після різкого подорожчання рубль "просів" у ціні

У вівторок, 28 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 27 травня знизився на 5 копійок і склав 3,61 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 28 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,61\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок євро різко подешевшав.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.