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28 травня 2019, вівторок, 12:33 11
Економіка 2019-05-28T13:45:02+03:00
Українські Новини
Після різкого подорожчання рубль "просів" у ціні

Після різкого подорожчання рубль "просів" у ціні

Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today

У вівторок, 28 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 27 травня знизився на 5 копійок і склав 3,61 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 28 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,61 4,18
Максимальний 3,99 5,00
Мінімальний 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок євро різко подешевшав.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.

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