У вівторок євро різко подешевшав

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 травня на 1,66% до 26,4587 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,98 коп. до 26,1768 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 1,37 коп. до 29,2006 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,11 коп. до 29,6555 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1768\r\n26,4587\r\n29,2006\r\n29,6555\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,2500\r\n26,7000\r\n29,3700\r\n29,9000\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3500\r\n29,0000\r\n29,5000\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.\r\nТим часом, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.