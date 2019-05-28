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28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 травня 2019, вівторок, 10:35 9
Економіка 2019-05-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
У вівторок євро різко подешевшав

У вівторок євро різко подешевшав

Євро. Фото: finance.bigmir.net
Євро. Фото: finance.bigmir.net

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 травня на 1,66% до 26,4587 UAH/USD, курс купівлі - на 0,98 коп. до 26,1768 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,37 коп. до 29,2006 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,11 коп. до 29,6555 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1768 26,4587 29,2006 29,6555 3,62 4,20
Максимальний 26,2500 26,7000 29,3700 29,9000 3,99 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3500 29,0000 29,5000 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.

Тим часом, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.

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