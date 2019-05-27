После выходных доллар снова подешевел

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 мая на 2 коп. до 26,4894 UAH\/USD, курс покупки - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 5,04 коп. до 29,2164 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 3,09 коп. до 29,7079 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1833\r\n26,4894\r\n29,2164\r\n29,7079\r\n3,65\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3000\r\n26,7000\r\n29,4000\r\n29,9000\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3500\r\n28,8500\r\n29,4900\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.\r\nТакже перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.