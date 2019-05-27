Україна вимагає від Росії час та місце повернення українських моряків та кораблів

Міністерство закордонних справ України направило до МЗС РФ ноту з питанням, коли і де будуть повернуті моряки і кораблі Військово-морських сил України захоплені в результаті атаки в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде в російський МЗС. У ноті ми запитуємо яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово", - сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ у понеділок, 27 травня.

"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, з тим щоб вони звернулися до РФ з тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступник міністра.

За словами Зеркаль, звернення до глав МЗС всього світу, не тільки Європи.

Тим часом у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.