підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 20:37 9
Політика 2019-05-27T23:30:02+03:00
Українські Новини
Україна вимагає від Росії час та місце повернення українських моряків та кораблів

Україна вимагає від Росії час та місце повернення українських моряків та кораблів

Міністерство закордонних справ України направило до МЗС РФ ноту з питанням, коли і де будуть повернуті моряки і кораблі Військово-морських сил України захоплені в результаті атаки в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде в російський МЗС. У ноті ми запитуємо яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово", - сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ у понеділок, 27 травня.

"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, з тим щоб вони звернулися до РФ з тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступник міністра.

За словами Зеркаль, звернення до глав МЗС всього світу, не тільки Європи.

Тим часом у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

Більше новин про: Керченська криза Керченська протока українські моряки полонені моряки Міжнародний трибунал

Архів
Новини
Луценко збирається повернутися в політику після виборів 23:45
Представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні 23:20
Вакарчук представив програмного директора і керівника виборчої кампанії партії "Голос" 22:51
На Гаваях акула вбила чоловіка 22:38
По Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань 21:57
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok