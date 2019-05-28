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  • Від 30-градусної спеки до різкого похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в більшості областей
28 травня 2019, вівторок, 06:00 38 Карта
Життя 2019-05-28T08:45:02+03:00
Українські Новини
Від 30-градусної спеки до різкого похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в більшості областей

Від 30-градусної спеки до різкого похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в більшості областей

Кульбаби. Фото: pixabay
Кульбаби. Фото: pixabay

У той час, як останній робочий тиждень весни почався з гроз і спеки, у вівторок, 28 травня, в більшості областей України буде сонячно і навіть спекотно. Протягом дня очікується +25...+30 градусів. Але вже до кінця тижня - дощитиме і буде холодно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23...+27 градусів. Важливий нюанс - південний вітер поривчастий, до сильного (крім східної частини). Зверніть на це увагу", - попередила синоптик.

При цьому в Києві 28-го травня буде сухо, сонячно і спекотно, вдень нагріється до +26...+29 градусів. У столиці також очікується сильний південний вітер з великою кількістю пилу.

"Тому окуляри потрібно не забути обов'язково, щоб захистити очі", - порадила Діденко.

У середу погода залишиться приблизно такою ж, але до кінця тижня - у четвер і п'ятницю - дощів побільшає.

"До кінця тижня на заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей", - повідомила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні частину України накриють дощі, місцями похолоднішає до +6.

Тим часом літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.

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