Від 30-градусної спеки до різкого похолодання: синоптик попередила про зміну погоди в більшості областей

У той час, як останній робочий тиждень весни почався з гроз і спеки, у вівторок, 28 травня, в більшості областей України буде сонячно і навіть спекотно. Протягом дня очікується +25...+30 градусів. Але вже до кінця тижня - дощитиме і буде холодно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23...+27 градусів. Важливий нюанс - південний вітер поривчастий, до сильного (крім східної частини). Зверніть на це увагу", - попередила синоптик.

При цьому в Києві 28-го травня буде сухо, сонячно і спекотно, вдень нагріється до +26...+29 градусів. У столиці також очікується сильний південний вітер з великою кількістю пилу.

"Тому окуляри потрібно не забути обов'язково, щоб захистити очі", - порадила Діденко.

У середу погода залишиться приблизно такою ж, але до кінця тижня - у четвер і п'ятницю - дощів побільшає.

"До кінця тижня на заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей", - повідомила синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні частину України накриють дощі, місцями похолоднішає до +6.

Тим часом літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.