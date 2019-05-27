Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны

Последний весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет + 23 + 28 градусов.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при + 13 + 18 градусах. Разве что на Западе ночью будет свежее, + 10 + 15 градусов", - написала она. \r\nДожди, хотя небольшие и местами, вероятные только в северной части, на Волыни, Ровенской и Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.\r\nВетер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится. \r\nВ Киеве понедельник предполагается очень теплым, до + 25 + 27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.\r\nВ столице во вторник-среду существенно усилится ветер, удержится теплая, к жаре, погода.\r\nС 30 мая вероятность дождей увеличится, после 1 июня начнется ощутимое похолодание.\r\n"После роскошных выходных с книгами, танцами, клубникой, первыми комариками, дачей, диванами и каштанами готовимся разумной трудом встречать лето", - написала Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nНапомним, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nТем временем, согласно данным Укргидрометцентра, последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары.