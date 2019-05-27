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27 мая 2019, понедельник, 06:00 2947 Карта
Жизнь 2019-05-27T07:34:14+03:00
Українські Новини
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны

Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны

Прогноз погоды.
Прогноз погоды.

Последний весенний понедельник начнется в Украине летней погодой.

Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет + 23 + 28 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при + 13 + 18 градусах. Разве что на Западе ночью будет свежее, + 10 + 15 градусов", - написала она. 

Дожди, хотя небольшие и местами, вероятные только в северной части, на Волыни, Ровенской и Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится. 

В Киеве понедельник предполагается очень теплым, до + 25 + 27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, удержится теплая, к жаре, погода.

С 30 мая вероятность дождей увеличится, после 1 июня начнется ощутимое похолодание.

"После роскошных выходных с книгами, танцами, клубникой, первыми комариками, дачей, диванами и каштанами готовимся разумной трудом встречать лето", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Напомним, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем, согласно данным Укргидрометцентра, последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары.

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