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27 мая 2019, понедельник, 14:55 482
Жизнь 2019-05-27T14:55:14+03:00
Українські Новини
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6

Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, в Закарпатье существенный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Николаевской области +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+22 градуса, в районе Приморского +13 градусов, в Днипре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.

Тем временем, согласно данным Укргидрометцентра, последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары.

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