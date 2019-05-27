Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6

28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, в Закарпатье существенный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nВ Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Николаевской области +25…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+22 градуса, в районе Приморского +13 градусов, в Днипре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.\r\nТем временем, согласно данным Укргидрометцентра, последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары.