Последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары

27 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Черновицкой области без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +21...+27 градусов.\r\nВ Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +23..+25 градуса.\r\nВ Сваляве без существенных осадков, температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23...+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы.\r\nВетер северо-западный, 5-10 м \/ с. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем +22..+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+29 градусов.В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.В Ялте без осадков. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\n26 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+22 градуса, вблизи Приморского +15 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nНапомним, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.