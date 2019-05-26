Последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары

27 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем ​​+24…+26 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Черновицкой области без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем ​​+21...+27 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем ​+​12...+17.

В Моршине ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +​​23...+25 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем ​+​23..+25 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура воздуха ночью +9...+11, днем +​​24...+26 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +​​23...+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем +​​22..+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем ​​+21...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем ​​+22...+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

26 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+22 градуса, вблизи Приморского +15 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Напомним, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.