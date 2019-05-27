Відео дня: вогневі випробування ракетного комплексу "Нептун"

На одному з військових полігонів Одеської області пройшли вогневі випробування ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомляє "Укроборонпром".

Під час стрільб перевірялася робота цілого ряду нововведень в конструкцію крилатої ракети Р-360. Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати мета в умовах складного маневрування. Крім цього, ракета отримала новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршовий ділянка польоту, а також крила і рулі більшої площі, які повинні підвищити керованість і маневреність Р-360.

Крім того, в крилатій ракеті були замінені частина електронних і цифрових систем, які повинні забезпечити її роботу в складних умовах.

"Враховуючи всі зміни в крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до мети, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль в тилу ворога несподіваним ударом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань. ЗМІ писали, що 21 травня в Одеській області почалися ракетні випробування.

Тим часом в Україні створено потужне електромагнітне зброя.