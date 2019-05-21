В Одесской области начались ракетные испытания, - СМИ

В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.\r\nВ сообщении говорится, что сегодня проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.\r\nВ связи с этим перекрыт район Черного моря.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nПо программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).\r\nТакже сообщается, что перед пусками ГСН будет тестироваться отдельно по программе испытаний на земле и в воздухе во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и тому подобное.\r\nРанее сообщалось, что в Одесской области испытают две ракетные системы.\r\nА раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".\r\nРанее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".