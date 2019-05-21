В Одесской области начались ракетные испытания, - СМИ

В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

В сообщении говорится, что сегодня проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим перекрыт район Черного моря.

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).

Также сообщается, что перед пусками ГСН будет тестироваться отдельно по программе испытаний на земле и в воздухе во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Одесской области испытают две ракетные системы.

А раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".