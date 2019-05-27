МАУ виплатять не потрапившим на рейс до Одеси пасажирам по €250

Авіакомпанія МАУ, яка не забрала один з двох автобусів з близько 30 пасажирами на рейс "Київ-Одеса", має намір виплатити їм по 250 євро компенсації.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.\r\n"Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка "Київ - Одеса", а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде сплачена компенсація в розмірі 250 євро", - сказала директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.\r\nЗа її словами, ця ситуація виникла з вини працівників обслуговуючої компанії «Аерохендлінг», за фактом якої наразі ведеться службове розслідування.\r\nЗараз авіакомпанія МАУ готує претензію на адресу обслуговуючої компанії «Аерохендлінг» з приводу ситуації, яка виникла 26 травня.\r\nЗазначається, що всім пасажирам, які не відлетіли, було надано харчування, а також можливість вибрати альтернативний варіант дістатися до пункту призначення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МАУ скасували низку рейсів до липня через затримку поставок Boeing 737 MAX.\r\nРаніше АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizzair через подорожчання провезення ручної поклажі.\r\nТим часом збитки МАУ зросли майже в 9 разів у 2018.