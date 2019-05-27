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27 травня 2019, понеділок, 15:34 19
Транспорт 2019-05-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
МАУ виплатять не потрапившим на рейс до Одеси пасажирам по €250

МАУ виплатять не потрапившим на рейс до Одеси пасажирам по €250

Авіакомпанія МАУ, яка не забрала один з двох автобусів з близько 30 пасажирами на рейс "Київ-Одеса", має намір виплатити їм по 250 євро компенсації.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка "Київ - Одеса", а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде сплачена компенсація в розмірі 250 євро", - сказала директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

За її словами, ця ситуація виникла з вини працівників обслуговуючої компанії «Аерохендлінг», за фактом якої наразі ведеться службове розслідування.

Зараз авіакомпанія МАУ готує претензію на адресу обслуговуючої компанії «Аерохендлінг» з приводу ситуації, яка виникла 26 травня.

Зазначається, що всім пасажирам, які не відлетіли, було надано харчування, а також можливість вибрати альтернативний варіант дістатися до пункту призначення.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ скасували низку рейсів до липня через затримку поставок Boeing 737 MAX.

Раніше АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizzair через подорожчання провезення ручної поклажі.

Тим часом збитки МАУ зросли майже в 9 разів у 2018.

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