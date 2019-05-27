подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 12:57 1276
Общество 2019-05-27T13:02:55+03:00
Українські Новини
МАУ забыла автобус с пассажирами в аэропорту Киева и предложила взамен ночной автобус

МАУ забыла автобус с пассажирами в аэропорту Киева и предложила взамен ночной автобус

Самолет МАУ.
Самолет МАУ.

Авиакомпания МАУ в аэропорту Киева не забрала один из двух автобусов с около 30 пассажирами на рейс "Киев-Одесса", вследствие чего самолет улетел без них.

Об этом сообщила пассажирка компании Александра Коровник на своей странице в соцсети Facebook.

"Рейс номер PS055, должен был вылететь в 19:35. На посадку в Киеве пришла вовремя! Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история на миллион, автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: "все выходим обратно, самолет без вас улетел". Первая реакция полного автобуса людей, как так могло произойти. Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает", - рассказала Коровник.

Также пассажирка компании рассказала, что на регистрации им посоветовали звонить в представительство МАУ, что она и сделала.

"Звоню в МАУ, просят номер билета, мое имя и говорят, что нужно проверить информацию и мне перезвонят через пять минут", - сообщила она.

По словам Коровник, все те, кто не смог улететь, направились к информационной стойке, где сначала им никто не поверил, потом же - собрали список оставшихся в аэропорту людей. Вышедший к ним представитель компании сообщил, что самолетов на сегодня больше нет, а на завтра в самолетах нет мест.

"Единственный вариант - нам могут организовать автобус до Одессы, который будет везти нас ночью и еду в дорогу... Девушка с серверной службы таки перезвонила, но что делать она не знает, такого никогда не было. Пока сижу жду еду, ну и автобус домой", - рассказала Коровник.

Как сообщали Українські Новини, МАУ отменили ряд рейсов до июля. Также АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

Тем временем убытки МАУ выросли почти в 9 раз в 2018.

Больше новостей о: Авиаперелет Самолет МАУ Авиакомпания МАУ

Архив
Новости
Профсоюз работников энергетики призвал Кабмин не откладывать энергореформу 14:26 Документ
Газета "Сегодня" не будет сокращать русскоязычный тираж из-за закона о языке 14:12
Эксперт назвал отдел "К" СБУ "одной из самых эффективных структур по борьбе с коррупцией" 14:05
"Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 610 гривен 14:02
На встрече Зеленского с главами фракций не было консенсуса о закрытых списках, - Парубий 13:56
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
больше новостей
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok