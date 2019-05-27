МАУ забыла автобус с пассажирами в аэропорту Киева и предложила взамен ночной автобус

Авиакомпания МАУ в аэропорту Киева не забрала один из двух автобусов с около 30 пассажирами на рейс "Киев-Одесса", вследствие чего самолет улетел без них.

Об этом сообщила пассажирка компании Александра Коровник на своей странице в соцсети Facebook.

"Рейс номер PS055, должен был вылететь в 19:35. На посадку в Киеве пришла вовремя! Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история на миллион, автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: "все выходим обратно, самолет без вас улетел". Первая реакция полного автобуса людей, как так могло произойти. Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает", - рассказала Коровник.

Также пассажирка компании рассказала, что на регистрации им посоветовали звонить в представительство МАУ, что она и сделала.

"Звоню в МАУ, просят номер билета, мое имя и говорят, что нужно проверить информацию и мне перезвонят через пять минут", - сообщила она.

По словам Коровник, все те, кто не смог улететь, направились к информационной стойке, где сначала им никто не поверил, потом же - собрали список оставшихся в аэропорту людей. Вышедший к ним представитель компании сообщил, что самолетов на сегодня больше нет, а на завтра в самолетах нет мест.

"Единственный вариант - нам могут организовать автобус до Одессы, который будет везти нас ночью и еду в дорогу... Девушка с серверной службы таки перезвонила, но что делать она не знает, такого никогда не было. Пока сижу жду еду, ну и автобус домой", - рассказала Коровник.

Как сообщали Українські Новини, МАУ отменили ряд рейсов до июля. Также АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

Тем временем убытки МАУ выросли почти в 9 раз в 2018.