На зустрічі Зеленського з головами фракцій не було консенсусу щодо закритих списків, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що на консультації з представниками фракцій парламенту Президента Володимира Зеленського 21 травня не був досягнутий консенсус щодо закритих партійних списків.

Про це він повідомив на погоджувальній раді Ради, передають Українські новини.

"Я хочу заявити як учасник цієї зустрічі - а я нагадаю, що повинна вестися стенограма і запис нашої зустрічі - ніякого компромісу, ні тим більше консенсусу, досягнуто не було щодо закритих списків", - сказав Парубій.

Спікер вимагає опублікувати записи консультацій.

Він зазначив, що на засіданні ради в понеділок, 27 травня, присутній представник Президента в Раді Руслан Стефанчук.

23 травня Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що має намір опублікувати переговори Президента Володимира Зеленського з головами фракцій Верховної Ради.

Як повідомляли Українські новини, Парубій та голови фракцій Ради зустрілися з Зеленським в Адміністрації Президента.

Також Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Facebook.