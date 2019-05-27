На зустрічі Зеленського з головами фракцій не було консенсусу щодо закритих списків, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що на консультації з представниками фракцій парламенту Президента Володимира Зеленського 21 травня не був досягнутий консенсус щодо закритих партійних списків.\r\nПро це він повідомив на погоджувальній раді Ради, передають Українські новини.\r\n"Я хочу заявити як учасник цієї зустрічі - а я нагадаю, що повинна вестися стенограма і запис нашої зустрічі - ніякого компромісу, ні тим більше консенсусу, досягнуто не було щодо закритих списків", - сказав Парубій.\r\nСпікер вимагає опублікувати записи консультацій.\r\nВін зазначив, що на засіданні ради в понеділок, 27 травня, присутній представник Президента в Раді Руслан Стефанчук.\r\n23 травня Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що має намір опублікувати переговори Президента Володимира Зеленського з головами фракцій Верховної Ради.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Парубій та голови фракцій Ради зустрілися з Зеленським в Адміністрації Президента.\r\nТакож Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Facebook.