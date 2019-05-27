Діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу"

Діючі депутати Верховної Ради зможуть стати кандидатами у депутати за списком політичної партії "Слуга народу".

Про це на прес-конференції повідомив координатор виборчого штабу Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"Що стосується списку, навіть серед цього фантастичного складу Ради, про якого говорять, що він найгірший в історії, навіть в цьому складі є кілька депутатів, які відзначилися якісною діяльністю. Можливо, ми будемо розглядати їх. Я не скажу, що у нас стоїть черга з депутатів", - сказав Корнієнко.

За його словами, партія розглядає можливість пропонувати окремим депутатам місце у списку.

Як повідомляли Українські Новини, з'їзд "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 8 червня.

Раніше виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.

Крім того, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.