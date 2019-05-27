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27 травня 2019, понеділок, 11:58 13
Кабмін 2019-05-27T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня

Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада розгляне питання відставки Кабінету Міністрів на пленарному тижні 30 травня.

Про це сказав Голова парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді в понеділок, передають Українські Новини.

"Згідно із законом, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів України. Згідно із законом, Верховній Раді України, дається 10 днів і ми входимо в ці 10 днів цього пленарного тижня", - сказав він.

Крім цього, Рада має намір у вівторок завершити розгляд законопроекту №6447 про звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій, розглянути блок соціальної політики і законопроект про місцеве самоврядування.

Також планується розглянути законопроект про імпічмент Президента і законопроект про тимчасові слідчі комісії.

У четвер парламент має намір приступити до блоку безпеки, зокрема, до законопроекту про сержантські звання і розглянути блок питань аграрної політики.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.

Тим часом, Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.

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