Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня

Верховна Рада розгляне питання відставки Кабінету Міністрів на пленарному тижні 30 травня.\r\nПро це сказав Голова парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді в понеділок, передають Українські Новини.\r\n"Згідно із законом, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів України. Згідно із законом, Верховній Раді України, дається 10 днів і ми входимо в ці 10 днів цього пленарного тижня", - сказав він.\r\nКрім цього, Рада має намір у вівторок завершити розгляд законопроекту №6447 про звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій, розглянути блок соціальної політики і законопроект про місцеве самоврядування.\r\nТакож планується розглянути законопроект про імпічмент Президента і законопроект про тимчасові слідчі комісії.\r\nУ четвер парламент має намір приступити до блоку безпеки, зокрема, до законопроекту про сержантські звання і розглянути блок питань аграрної політики.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.\r\nТим часом, Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.