Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня

Верховна Рада розгляне питання відставки Кабінету Міністрів на пленарному тижні 30 травня.

Про це сказав Голова парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді в понеділок, передають Українські Новини.

"Згідно із законом, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів України. Згідно із законом, Верховній Раді України, дається 10 днів і ми входимо в ці 10 днів цього пленарного тижня", - сказав він.

Крім цього, Рада має намір у вівторок завершити розгляд законопроекту №6447 про звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій, розглянути блок соціальної політики і законопроект про місцеве самоврядування.

Також планується розглянути законопроект про імпічмент Президента і законопроект про тимчасові слідчі комісії.

У четвер парламент має намір приступити до блоку безпеки, зокрема, до законопроекту про сержантські звання і розглянути блок питань аграрної політики.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.

Тим часом, Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.