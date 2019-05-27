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27 травня 2019, понеділок, 11:21 38
Вибори 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко

Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко

Координатор передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського Олександр Корнієнко очолив виборчий штаб політичної партії "Слуга народу".

Про це на прес-конференції повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба, передають Українські Новини.

За її словами, нещодавно пройшов з'їзд партії, на якому прийняті зміни в складі керівництва партії.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.

Тим часом, за даними опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

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