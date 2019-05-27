Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко

Координатор передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського Олександр Корнієнко очолив виборчий штаб політичної партії "Слуга народу".

Про це на прес-конференції повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба, передають Українські Новини.

За її словами, нещодавно пройшов з'їзд партії, на якому прийняті зміни в складі керівництва партії.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.

Тим часом, за даними опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.