Виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко

Координатор передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського Олександр Корнієнко очолив виборчий штаб політичної партії "Слуга народу".\r\nПро це на прес-конференції повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба, передають Українські Новини.\r\nЗа її словами, нещодавно пройшов з'їзд партії, на якому прийняті зміни в складі керівництва партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.\r\nТим часом, за даними опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.