Гройсман розповів, що може зробити разом з командою Зеленського до виборів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до проведення парламентських виборів може вжити разом з командою Президента Володимира Зеленського деякі важливі кроки в політиці. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Але якщо об'єднати зусилля новообраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків", - сказав Гройсман.

Так, Гройсман зазначив, що країні потрібна нова виборча система. Крім того, він вважає, що ВР має ухвалити низку економічних законів, запропонованих його урядом.

"Вони дадуть більш швидкий економічний ріст, нові робочі місця", - зазначив Гройсман.

За словами Гройсмана, необхідно прийняти пакет законів, спрямованих не інтеграцію в Євросоюз.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, чому відмовив Порошенку в об'єднанні на виборах.

Тим часом, за даними опитування "Рейтингу", в Раду величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.