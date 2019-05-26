18 тис. осіб взяли участь у присвяченому до Дня Києва "Пробігу під каштанами".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби мера Києва, передають Українські Новини.\r\n\r\nНаголошується, що всього в програмі 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг з собакою і благодійний.\r\nНаймолодшій учасниці пробігу в цьому році - 2 місяці, з нею бігли її батьки.\r\nА найстаршим учасником став 78-річний чоловік.\r\nКошти, зібрані з учасників пробігу наосліп і пробігу з собакою, будуть спрямовані на підтримку дітей, які лікуються в Інституті очних захворювань та тканинної терапії ім. Філатова, а також фонду Happy Paw на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин відповідно.Пробіг проводиться щорічно, починаючи з 1993 року.\r\nЗа всі роки існування "Пробігу під каштанами" було зібрано більше 530 тис. доларів для дітей, лише у минулому році було зібрано 2 млн гривень.\r\nВ останні роки зібрані в ході пробігу кошти спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.\r\nУ цьому році участь у пробігу беруть понад 18 тис. чоловік.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя.\r\nКиївська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.\r\nТим часом, 25 травня в Києві, де проходять масові гуляння до Дня столиці, стартували велозмагання Race Horizon Park 2019.