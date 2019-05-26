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26 травня 2019, неділя, 19:45 31
Суспільство 2019-05-26T22:00:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: У День Києва у столиці пройшов масштабний "Пробіг під каштанами"

Відео дня: У День Києва у столиці пройшов масштабний "Пробіг під каштанами"

18 тис. осіб взяли участь у присвяченому до Дня Києва "Пробігу під каштанами".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мера Києва, передають Українські Новини.

Наголошується, що всього в програмі 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг з собакою і благодійний.

Наймолодшій учасниці пробігу в цьому році - 2 місяці, з нею бігли її батьки.

А найстаршим учасником став 78-річний чоловік.

Кошти, зібрані з учасників пробігу наосліп і пробігу з собакою, будуть спрямовані на підтримку дітей, які лікуються в Інституті очних захворювань та тканинної терапії ім. Філатова, а також фонду Happy Paw на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин відповідно.Пробіг проводиться щорічно, починаючи з 1993 року.

За всі роки існування "Пробігу під каштанами" було зібрано більше 530 тис. доларів для дітей, лише у минулому році було зібрано 2 млн гривень.

В останні роки зібрані в ході пробігу кошти спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

У цьому році участь у пробігу беруть понад 18 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Тим часом, 25 травня в Києві, де проходять масові гуляння до Дня столиці, стартували велозмагання Race Horizon Park 2019.

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