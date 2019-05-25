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25 мая 2019, суббота, 17:55 569
Спорт 2019-05-25T18:07:30+03:00
Українські Новини
Видео дня: Масштабная велогонка Race Horizon Park в Киеве с высоты птичьего полета

Видео дня: Масштабная велогонка Race Horizon Park в Киеве с высоты птичьего полета

В субботу, 25 мая в Киеве, где проходят массовые гуляния ко Дню столицы, стартовали велосоревнования Race Horizon Park 2019. Всего пройдет целых три гонки, в которых примут участие 16 мужских и 11 женских команд. В столицу Украины приехали спортсмены из нескольких стран Европы, а также из Турции и Бразилии.

Как сообщает Информатор, в 9:00 с Крещатика стартовали мужчины, которые проедут в общей сложности 130 километров по Киеву. 

В этом году субботняя гонка проходит по измененному кольцу длиной 13 километров — это самый длинный круг в истории Race Horizon Park. Гонщики и гонщицы проедут по улице Крещатик и бульвару Тараса Шевченко, а потом поедут по проспекту Победы до Шулявского моста, где и развернутся. У мужчин таких кругов будет 10, а женщины преодолеют дистанцию в 107 километров.

Дороги, через которые проходит трасса, перекрыла полиция. Колону спортсменов сопровождают мотоциклы, а также автомобили сопровождения. Они следят за безопасным ходом соревнований и готовы оказать помощь участникам в любой момент. Велосипедисты борются не только за медали и подиум — семь украинских мужских команд сражаются и за очки для отбора на Олимпиаду 2020 в Японии.

Раньше Українські Новини писали, куда пойти на День Киева-2019. Также на выходных в центре Киева ограничат движение.

26 мая должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.

Также в дни празднования Дня Киева также проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года

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