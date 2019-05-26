Фото дня: У Києві відкрився скандальний міст з пластику за майже півмільярда

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

На відкритті присутній мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Кличко заявив, що подібних туристичних об'єктів у Києві раніше не було.

Довжина моста становить 210 м, ширина – від 6 м до регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків, мостовий перехід зроблений з бетону і пластику.

Міст буде служити для пішоходів і велосипедистів.

З мосту відкривається вид на Дніпро.

За словами мера, міст стане справжньою перлиною української столиці.

На будівництво мосту КМДА витратила понад 400 млн гривень, у тому числі в 275 млн гривень обійшлося будівництво самого мосту, 55 млн гривень пішло на підпірні стіни для зміцнення схилів, на інші великі роботи навколо моста, а саме: будівництво фонтану, освітлення території, її благоустрій, прокладання інженерних мереж, проектування об'єктів - ще близько 90 млн гривень.

КМДА відкрила міст в День Києва, який відзначають в останні вихідні травня.

Як повідомлялося, самим масштабним проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". За даними презентацій, споруда з бетону і скла буде довжиною 210 м та шириною від 6 м до регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.